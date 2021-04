Avis aux médias - Semaine internationale de l'ostéopathie, 2 au 8 mai, disponibilité pour entrevues

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Ostéopathie Québec ouvrira la Semaine internationale de l'ostéopathie (2-8 mai) par le dévoilement des résultats de son sondage sur les effets de la pandémie sur les ostéopathes et sur leurs clients. Des constats frappants portant sur les impacts physiques, mais aussi psychologiques sur la population ainsi que sur les praticiens eux-mêmes.

Bertrand Courtecuisse, ostéopathe et président d'Ostéopathie Québec, sera disponible pour entrevues dès le samedi 1er mai.

Ses interventions pourront également porter sur les enjeux liés à la protection du public et à l'encadrement imminent de la profession, et ce, alors que l'Office des professions du Québec vient tout juste de clore sa consultation publique sur ce thème. « L'Office des professions a conclu à la nécessité d'encadrer la pratique. La question n'est plus de savoir s'il y aura un encadrement professionnel des ostéopathes, mais bien quand et comment la profession sera régulée », résume M. Courtecuisse.

La Semaine internationale de l'ostéopathie est aussi tout indiquée pour aborder les bienfaits de cette pratique qui gagne en popularité, notamment pour son approche douce et globale. C'est 1 Québécois sur 4 âgé de 18 ans et plus qui a déjà eu recours à un traitement ostéopathique (Léger 2020).

Bertrand Courtecuisse cumule près de 15 d'années d'expérience auprès d'athlètes de haut niveau, mais aussi d'une clientèle formée de personnes aînées, de femmes enceintes, d'enfants et de nouveau-nés. M. Courtecuisse est fortement investi dans le développement et la reconnaissance de l'ostéopathie.

