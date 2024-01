MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC, organisée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), se déroulera du 29 janvier au 2 février. Cette année, l'événement visera à montrer comment la réduction de la paperasserie peut aider à atténuer la crise de l'abordabilité qui frappe les contribuables et les PME, en plus d'apporter des solutions en matière de politiques publiques, comme les soins de santé et l'accès au logement.

Au programme de la 15e édition annuelle de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie :

Des politiciens d'hier et d'aujourd'hui réfléchissent à l'impact de la Semaine de la sensibilisation à la paperasserieMC sur la réduction des réglementations inutiles au Canada.

Lundi 29 janvier − Publication d'un rapport sur les permis de rénovation municipaux pour inciter les gouvernements à lutter contre la pénurie de logements.

Mardi 30 janvier - Remise du Prix Poids lourd de la paperasserie, une distinction que personne ne veut recevoir, aux champions de la paperasse excessive.

Mercredi 31 janvier − Publication de l'édition annuelle du Bulletin des provinces, qui attribue des notes aux gouvernements sur leurs efforts de réduction du fardeau administratif et de la paperasserie.

Jeudi 1er février − Mise à jour du rapport de l'an dernier, Les patients avant la paperasse, un défi lancé aux gouvernements pour réduire le fardeau administratif des médecins.

Vendredi 2 février − Remise du Prix Ciseaux d'or aux gagnants.

Il y a 15 ans, la FCEI a lancé la Semaine de sensibilisation à la paperasserie pour montrer l'impact de la réglementation excessive sur les propriétaires d'entreprise et les contribuables, et mettre au défi les gouvernements du pays de réduire leur fardeau réglementaire.

La Semaine de sensibilisation à la paperasserie 2024 est présentée en partenariat avec Intuit QuickBooks .

Pour en savoir plus, visitez : fcei.ca/paperasserie .

