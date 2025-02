Avis aux médias - Séance d'information technique sur le troisième lien entre Québec et Lévis

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentants des médias à une séance d'information technique concernant le projet de construction d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Cette activité précède la tenue des séances d'information publiques des 26 et 27 février 2025.

À noter qu'aucune prise d'images ne sera permise au cours de cette présentation.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 26 février 2025



HEURE : 10 h



LIEU : Québec*

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.



Accréditation obligatoire

Pour participer à la séance d'information technique, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724