OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - De hauts dirigeants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), de Transports Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada tiendront une séance d'information technique préalable au lancement d'une nouvelle stratégie visant à transformer le secteur canadien de l'automobile.

Date : Le jeudi 5 février 2026

Heure : 8 h (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias doivent confirmer leur participation auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] ainsi qu'auprès de la Tribune de la presse parlementaire canadienne à l'adresse [email protected].

Les représentants des médias sont priés d'envoyer un courriel aux Relations avec les médias d'ISDE pour être en mesure recevoir la documentation sous embargo environ une heure avant le début de la séance d'information technique.

La séance d'information technique, qui se tiendra en personne et sur Zoom, est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune sont priés de la contacter par courriel pour demander une accréditation temporaire.

