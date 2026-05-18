Avis aux médias - La gouverneure générale et commandante en chef du Canada Mary Simon assistera à la cérémonie de dévoilement du symbole spirituel sacré inuit English
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
18 mai, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 18 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, assistera au dévoilement du troisième symbole spirituel autochtone, le qulliq, en tant qu'emblème spirituel facultatif approuvé pour être gravé sur des pierres tombales. La cérémonie aura lieu le mardi 19 mai 2026 au Cimetière militaire national, à Ottawa.
Le dévoilement du symbole du qulliq s'inscrit dans le cadre d'une initiative globale visant à reconnaître la diversité des identités culturelles et spirituelles des membres des Forces armées canadiennes.
Date : Le mardi 19 mai 2026
Heure : 10 h
Lieu : Cimetière militaire national, 280, avenue Beechwood, Ottawa
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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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