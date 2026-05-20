OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, remettra les insignes de l'Ordre du mérite militaire à des membres des Forces armées canadiennes lors d'une cérémonie qui se tiendra à la Citadelle de Québec, le vendredi 22 mai. À cette occasion, 2 commandants (C.M.M.), 8 officiers (O.M.M.) et 33 membres (M.M.M.) seront admis dans l'Ordre, pour un total de 43 récipiendaires.

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie

Détails de la cérémonie :

Date : Le vendredi 22 mai 2026

Heure : 11 h

Lieu : Salle de bal, Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

Notes à l'intention des médias

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée de la Résidence du gouverneur général à la Citadelle au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie peuvent être fournies sur demande.

À propos de l'Ordre du mérite militaire

Créé en 1972, l'Ordre du mérite militaire reconnaît les services exceptionnels des membres des Forces armées canadiennes, régulières et de réserve, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité allant bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Pour leur dévouement exemplaire au service du Canada, ils sont reçus dans l'Ordre du mérite militaire.

En savoir plus sur l'Ordre du mérite militaire

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Toutes les demandes d'entrevue avec les récipiendaires doivent être adressées au ministère de la Défense nationale : Ministère de la Défense nationale, Bureau des relations avec les médias, 613-904-3333, [email protected]