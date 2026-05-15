Avis aux médias -La gouverneure générale rencontrera Sa Majesté le roi Felipe VI, roi d'Espagne English
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
15 mai, 2026, 15:16 ET
OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rencontrera Sa Majesté le roi Felipe VI, roi d'Espagne, le 19 mai 2026 à Rideau Hall.
Une séance photo pour les représentants des médias aura lieu au début de la rencontre.
Date : Le mardi 19 mai 2026
Heure : 18 h 40 HAE
Lieu : Le salon
Notes à l'intention des médias :
- Les représentants des médias qui souhaitent participer à la séance photo au début de la rencontre doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire canadienne et avoir leur carte d'accréditation en main.
- Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à l'adresse [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 18 h 10 (HAE).
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande adressée à [email protected].
- Pour plus d'informations sur l'accréditation, veuillez contacter la Tribune de la presse parlementaire canadienne à [email protected].
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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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