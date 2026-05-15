OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rencontrera Sa Majesté le roi Felipe VI, roi d'Espagne, le 19 mai 2026 à Rideau Hall.

Une séance photo pour les représentants des médias aura lieu au début de la rencontre.

Date : Le mardi 19 mai 2026

Heure : 18 h 40 HAE

Lieu : Le salon

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la séance photo au début de la rencontre doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire canadienne et avoir leur carte d'accréditation en main.

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à l'adresse [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 18 h 10 (HAE).

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande adressée à [email protected] .

. Pour plus d'informations sur l'accréditation, veuillez contacter la Tribune de la presse parlementaire canadienne à [email protected] .

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]