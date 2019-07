Avis aux médias révisé - Mise à jour : changement de lieu - Le ministre Lametti et le secrétaire parlementaire Schiefke feront une annonce de financement concernant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue

OTTAWA, le 17 juill. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et à Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, pour une annonce de financement à la province du Québec dans le but de lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

Après l'annonce, le ministre Lametti et le secrétaire parlementaire Schiefke répondront aux questions des médias.

Date

Mercredi 17 juillet 2019

Heure

13 h 30 (HAE)

NOUVEAU LIEU

Parc Louis-Hector-Langevin

1515, rue du Fleuve (adjacent au Parc Portuaire)

Trois-Rivières (Québec)

Les représentants des médias qui désirent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leur accréditation. Les pièces d'identité avec photo doivent être visibles en tout temps.

