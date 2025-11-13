Avis aux médias : Réunion publique annuelle de 2025 de Postes Canada English

Nouvelles fournies par

Postes Canada

13 nov, 2025, 15:05 ET

OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Postes Canada tiendra sa 20e réunion publique annuelle le mardi 18 novembre 2025, à 13 h (HE), sous forme de webdiffusion en direct.

Présentateurs :

  • André Hudon, président du Conseil d'administration
  • Doug Ettinger, président-directeur général
  • Rindala El-Hage, cheffe des finances
  • François Couture, chef du personnel et de la sécurité

Ils feront le point sur la situation financière de Postes Canada et décrire les mesures prises pour transformer l'entreprise et continuer à servir la population canadienne.

Le public est invité à y assister virtuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à l'avance à [email protected] ou les poser durant la webdiffusion.

Précisions :

  • Date : Le mardi 18 novembre 2025
  • Heure : 13 h (HE)
  • Inscription : L'inscription à l'avance est maintenant offerte. Inscrivez‑vous.

Le Rapport annuel 2024 de Postes Canada peut être consulté avant la réunion.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]

Profil de l'entreprise

Postes Canada