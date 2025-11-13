OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Postes Canada tiendra sa 20e réunion publique annuelle le mardi 18 novembre 2025, à 13 h (HE), sous forme de webdiffusion en direct.

Présentateurs :

André Hudon, président du Conseil d'administration

Doug Ettinger, président-directeur général

Rindala El-Hage, cheffe des finances

François Couture, chef du personnel et de la sécurité

Ils feront le point sur la situation financière de Postes Canada et décrire les mesures prises pour transformer l'entreprise et continuer à servir la population canadienne.

Le public est invité à y assister virtuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à l'avance à [email protected] ou les poser durant la webdiffusion.

Précisions :

Date : Le mardi 18 novembre 2025

Le mardi 18 novembre 2025 Heure : 13 h (HE)

13 h (HE) Inscription : L'inscription à l'avance est maintenant offerte. Inscrivez‑vous.

Le Rapport annuel 2024 de Postes Canada peut être consulté avant la réunion.

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]