Nouvelles fournies parPostes Canada
13 nov, 2025, 15:05 ET
OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Postes Canada tiendra sa 20e réunion publique annuelle le mardi 18 novembre 2025, à 13 h (HE), sous forme de webdiffusion en direct.
Présentateurs :
- André Hudon, président du Conseil d'administration
- Doug Ettinger, président-directeur général
- Rindala El-Hage, cheffe des finances
- François Couture, chef du personnel et de la sécurité
Ils feront le point sur la situation financière de Postes Canada et décrire les mesures prises pour transformer l'entreprise et continuer à servir la population canadienne.
Le public est invité à y assister virtuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à l'avance à [email protected] ou les poser durant la webdiffusion.
Précisions :
- Date : Le mardi 18 novembre 2025
- Heure : 13 h (HE)
- Inscription : L'inscription à l'avance est maintenant offerte. Inscrivez‑vous.
Le Rapport annuel 2024 de Postes Canada peut être consulté avant la réunion.
SOURCE Postes Canada
Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]
Partager cet article