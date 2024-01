Avis aux médias - Renouvellement des baux Disponibilité médiatique du vice-président du comité exécutif

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - À la suite de la réunion hebdomadaire du comité exécutif, le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, et responsable par intérim des finances, Benoit Dorais, sera disponible pour répondre aux questions des représentantes et des représentants des médias au sujet de la campagne de sensibilisation entourant le renouvellement des baux.

Date : Le mercredi 31 janvier 2024



Heure : 11 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Hall d'honneur

155, rue Notre-Dame Est

Les journalistes qui souhaitent participer à la mêlée de presse sont invités à confirmer leur présence.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Simon Charron, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368, [email protected]; Renseignements : Direction des relations médias, Ville de Montréal, [email protected]