Avis aux médias - Rencontre d'urgence des Métallos sur les tarifs douaniers - Les Métallos échangent avec le ministre François-Philippe Champagne

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Les président.e.s des sections locales du Syndicat des Métallos échangeront vendredi matin à Trois-Rivières avec le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François Philippe Champagne, au sujet des tarifs douaniers.

Les Métallos tiennent une rencontre d'urgence au sujet de la perspective de tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier, ainsi que sur l'ensemble des produits canadiens exportés vers les États-Unis. Il sera question des effets d'éventuels tarifs douaniers sur les syndiqué.e.s Métallos, ainsi que du plan d'action gouvernemental pour y faire face.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, ainsi que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, s'adresseront brièvement aux médias après la rencontre, vers 10 h 00.

Outre le directeur québécois des Métallos Dominic Lemieux qui sera sur place à Trois-Rivières, le président international du Syndicat des Métallos, Dave McCall assistera à la rencontre par visioconférence, ainsi que le directeur canadien des Métallos, Marty Warren.

Les médias pourront prendre des images de la rencontre avec les représentants syndicaux à partir de 9h45 (images seulement).

Point de presse

Vendredi 28 février

Conseil régional FTQ Mauricie-Centre-du-Québec

7080, rue Marion, salle 106

Trois-Rivières, G9A 6G4

Point de presse : 10 h (heure approximative)

(prise d'images de la rencontre à partir de 9h45)

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques, dont l'acier, l'aluminium, le bois, les pièces automobiles et l'ensemble du secteur manufacturier et de la transformation.

