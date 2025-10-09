Avis aux médias - Rencontre avec les équipes techniques en préparation de la diffusion des résultats de l'élection montréalaise du 2 novembre 2025

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Élections Montréal convie les équipes techniques des médias à une rencontre qui portera sur la compilation des résultats de l'élection générale du 2 novembre dans la Ville de Montréal. La rencontre aura lieu sur la plateforme Teams le mardi 14 octobre à 10 h.

Destinée au personnel technique des médias, cette rencontre permettra d'en apprendre davantage sur les résultats de l'élection générale et leur diffusion.

Les questions traitées lors de cette rencontre incluent le format des données et leur mise à jour, l'accès aux données, l'organisation des fichiers de diffusion, les données ouvertes de la Ville de Montréal, l'évolution des résultats préliminaires après 20 h le soir de l'élection et l'officialisation des résultats.

L'objectif de cette rencontre est d'aider les médias et leur personnel technique à se préparer et s'approprier les données qui seront diffusées par Élections Montréal.

DATE : mardi 14 octobre 2025

HEURE : 10 h

COMMENT : En ligne, via Teams

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence dès que possible à [email protected]. Le lien Teams vous sera envoyé après la réception de votre confirmation.

Source et information : Élections Montréal, [email protected]