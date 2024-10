Avis aux médias - Remise du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, invite les représentantes et les représentants des médias à la 20e édition de la remise du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. L'événement, animé par Barbada, se tiendra en présence d'invités, d'enfants et des finalistes.

Date : Le jeudi 24 octobre 2024



Heure : 10 h

Le lieu où se tiendra la cérémonie sera indiqué seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

