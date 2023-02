MILTON, ON, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Le mardi 31 janvier 2023, des membres réguliers, des membres civils et des employés de la fonction publique de la division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été récompensés pour leurs années de service exemplaire et leur dévouement continu envers la population du Canada.

Les récipiendaires de la médaille d'ancienneté sont des employés qui se sont acquittés de leurs fonctions d'une manière nettement exceptionnelle. Leurs actions leur font honneur à eux-mêmes et sont fidèles aux plus grandes traditions de la Gendarmerie royale du Canada.

La médaille est décernée en reconnaissance de toutes les occasions où son récipiendaire a dû faire preuve de courage, de ténacité, de patience et de jugement, et afin d'honorer toutes les actions qui constituent une longue carrière de service exemplaire et de bonne conduite.

En plus des médailles d'ancienneté, des distinctions honorifiques ont été remises aux employés suivants :

Au nom de l'Ordre très vénérable de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (Ambulance Saint-Jean) du Canada, un prix de sauvetage au caporal Michael Duke.

Le sergent-major Robert Akin a reçu une mention élogieuse du commandant pour service exceptionnel.

L'agent Steffan Manuel a reçu une mention élogieuse du commandant pour bravoure.

« Nous nous laissons parfois emporter par notre vie quotidienne sans nous rendre compte de tout ce que nous faisons et de l'impact positif que cela a sur les collectivités que nous servons, a commenté Jodie Boudreau, commissaire adjointe. Que ce soit dans le travail que nos employés font pour la GRC ou dans leurs activités bénévoles à l'extérieur de la GRC, notre engagement envers nos collectivités témoigne des valeurs que nous chérissons et de notre service indéfectible aux Canadiens depuis 150 ans. »

Faits en bref

Créée à l'origine par le roi George V en 1934, la médaille d'ancienneté de la GRC est décernée à des membres réguliers de moralité irréprochable qui ont franchi des étapes importantes au cours de leurs nombreuses années de service.

La médaille d'ancienneté Canada est la plus ancienne distinction honorifique décernée continuellement au sein du système de distinctions canadiennes, et la première créée spécifiquement pour le service au Canada .

est la plus ancienne distinction honorifique décernée continuellement au sein du système de distinctions canadiennes, et la première créée spécifiquement pour le service au . La première cérémonie de remise de médailles d'ancienneté a eu lieu à Ottawa , en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier.

, en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier. Le programme a été élargi en 1981 pour inclure les membres civils et de nouveau en 2002 pour inclure les employés de la fonction publique.

Les membres réguliers, les membres civils et les employés de la fonction publique qui comptent 20, 25, 30, 35, 40 et 45 années de service sont honorés à l'occasion de ces jalons.

Photo de groupe des récipiendaires des médailles d'ancienneté de la GRC et des mentions élogieuses, qui ont été remises à Milton (Ontario) le 31 janvier 2023.

