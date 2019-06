Avis aux médias - Reinventing Cities - La Ville de Montréal dévoile le lauréat de Réinventer Montréal

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le président du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière ainsi que de la gestion et de la planification immobilière, M. Benoit Dorais, invitent les médias au dévoilement du lauréat de Réinventer Montréal.

Date : Le mardi 25 juin 2019



Heure : 11 h



Lieu : Pavillon Maison-des-Marins

165, place d'Youville

4e étage, Espace 360-MTL

