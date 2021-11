Les leaders du secteur se réunissent pour discuter de l'avenir de l'assurance dans l'après-pandémie

TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - KPMG au Canada tiendra sa 30e conférence annuelle sur l'assurance, sous le thème Réinventer l'assurance, le mercredi 17 novembre 2021. L'événement virtuel invite des leaders inspirants de KPMG et de l'assurance à partager leurs points de vue sur la transformation du secteur.

Les grands enjeux de l'heure du monde de l'assurance y seront analysés en profondeur, notamment la vitesse à laquelle s'opère la transformation numérique, le regroupement d'entreprises, la réglementation, ainsi que les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les occasions qui en découlent.

« Qu'il s'agisse d'améliorer l'expérience client, de tirer parti des technologies perturbatrices ou de se préparer à l'IFRS 17, la conférence offre aux parties concernées une occasion unique d'apprendre, de comprendre et de repenser l'avenir du secteur de l'assurance », déclare Chris Cornell, leader national, Assurance, KPMG au Canada.

L'allocution d'ouverture sera prononcée par Kevin D. Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Au nombre des conférenciers invités figurent Eric Herbelin, président et chef de la direction, Société d'assurance publique du Manitoba, Celyeste Power, chef de la stratégie, Bureau d'assurance du Canada et Neville Henderson, surintendant auxiliaire, Secteur de la surveillance des assurances, Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

La conférence se déroulera en anglais.

Date : le mercredi 17 novembre 2021

Heure : de 12 h à 17 h (HNE)

Inscription : Les médias qui souhaitent participer à l'événement peuvent s'inscrire ici.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Mot de bienvenue | 12 h 05 à 12 h 10

Chris Cornell , associé, Audit, et leader national, Assurance, KPMG au Canada

La vision de l'avenir de la Sun Life au sortir de la pandémie | 12 h 10 à 12 h 55

Kevin D. Strain , chef de la direction, Sun Life

1re séance plénière | 12 h 55 à 13 h 45

Réinventer l'assurance : une vision globale de l'état du secteur

Laura J. Hay , chef mondiale, Assurance, KPMG International

Atelier no 1 | 13 h 55 à 14 h 40

IFRS 17 - S'ouvrir au changement - Planifier la transition

Alison Rose , associée, Services d'actuariat en assurance vie et régimes de retraite, KPMG au Canada

associée, Services d'actuariat en assurance vie et régimes de retraite, Cathy Yuan , directrice principale, Services financiers, KPMG au Canada

directrice principale, Services financiers, Anthony Buonaiuto , directeur principal, KPMG au Canada

Atelier no 2 | 13 h 55 à 14 h 40

Repenser les opérations

Paul Jones , directeur principal, KPMG au Canada

directeur principal, Gavin Lubbe , associé et leader national, Services-conseils - Management, Opérations; et leader, RGT, Analyse de données, KPMG au Canada

associé et leader national, Services-conseils - Management, Opérations; et leader, RGT, Analyse de données, Jonathan Weir , associé, KPMG au Canada

associé, Jonathan Wong , directeur général, Services-conseils - Services financiers, Gestion des clients et opérations, KPMG aux États-Unis

Atelier no 3 | 13 h 55 à 14 h 40

Risques et occasions postérieurs à la pandémie

Doron Melnick , associé, Services-conseils - Management et leader national, Ressources humaines et changement organisationnel, Transformation, KPMG au Canada

2e séance plénière | 14 h 50 à 15 h 35

Repenser l'expérience client

Véronique Dorval , vice-présidente principale et première directrice de l'expérience Client, Sun Life

vice-présidente principale et première directrice de l'expérience Client, Eric Herbelin , président et chef de la direction, Société d'assurance publique du Manitoba

président et chef de la direction, Celyeste Power, chef de la stratégie, Bureau d'assurance du Canada

chef de la stratégie, Peter Hughes , associé et leader national, Expérience client, KPMG au Canada

Atelier no 4 | 15 h 45 à 16 h 30

Réinventer la fiscalité

Will McCallum , directeur général, Crown House Bermuda, KPMG aux Bermudes

directeur général, Crown House Bermuda, Penelope Woolford , associée et leader nationale de secteur de service, Services de fiscalité internationale des sociétés, KPMG au Canada

associée et leader nationale de secteur de service, Services de fiscalité internationale des sociétés, Marcus Heyland , directeur général, Fiscalité, Washington National Tax Office, KPMG aux États-Unis

Atelier no 5 | 15 h 45 à 16 h 30

Des forces transformatrices refaçonnent le secteur

Zaid Hoosain , associé, Services-conseils - Management, KPMG au Canada

Atelier no 6 | 15 h 35 à 16 h 30

Réinventer l'assurance : Nouvelle approche du mandat du Conseil d'administration

Dana R. Chaput , associée et leader, Changements à la comptabilisation des contrats d'assurance, KPMG au Canada

associée et leader, Changements à la comptabilisation des contrats d'assurance, Stephen D. Smith , associé, Audit, Services financiers, KPMG au Canada

associé, Audit, Services financiers, Alexander Rau , associé, Services-conseils - Cybersécurité, KPMG au Canada

Point de vue de l'autorité de réglementation | 16 h 35 à 17 h

Neville Henderson , surintendant auxiliaire, Secteur de la surveillance des assurances, Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)

surintendant auxiliaire, Secteur de la surveillance des assurances, Amit Chalam , associé, Services-conseil, Gestion des risques, Services financiers, KPMG au Canada

associé, Services-conseil, Gestion des risques, Services financiers, Chris Cornell , associé, Audit, et leader national, Assurance, KPMG au Canada

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 8 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Roula Meditskos, Service national des communications et relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-549-7982, [email protected]