Faisons savoir à Postes Canada qu'il est temps de négocier des conventions collectives équitables

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Depuis près d'un an, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) négocie avec Postes Canada pour obtenir des salaires justes, des conditions de travail sécuritaires, le droit de prendre sa retraite dans la dignité et la diversification des services postaux publics au bénéfice de toutes les collectivités. Tout au long des négociations, Postes Canada a tenu ferme à ses reculs et demande à soumettre à l'arbitrage bon nombre de nos plus grands différends au lieu de les régler à la table de négociation.

Quand les travailleuses et travailleurs syndiqués réalisent des gains, l'ensemble des travailleuses et travailleurs ainsi que les collectivités en bénéficient également. Ce jeudi, les alliés syndicaux du STTP manifesteront pour démontrer au gouvernement fédéral que les travailleurs et travailleuses des postes ont leur appui et demander à Postes Canada de venir à la table de négociation avec de vraies solutions pour aider les travailleurs et travailleuses, le service postal public et les gens que nous servons partout au pays.

Quoi : Rassemblements de solidarité

Qui : Membres du STTP, leaders syndicaux, travailleurs et travailleuses

Où et Quand: le 7 novembre

Ottawa -Bureau du Premier ministre et du Conseil privé, 80, rue Wellington , 12 h (midi) (HNE)

-Bureau du Premier ministre et du Conseil privé, 80, rue , 12 h (midi) (HNE) Toronto -Établissement Gateway, 4567, chemin Dixie, Mississauga , 12 h (midi) (HNE)

-Établissement Gateway, 4567, chemin Dixie, , 12 h (midi) (HNE) Stoney Creek - Établissement de traitement du courrier de Stoney Creek , 393, chemin Millen, 14 h (HNE)

- Établissement de traitement du courrier de , 393, chemin Millen, 14 h (HNE) Halifax - Rondpoint Armdale, 16 h (HNA) (point de rencontre à 15 h 45 (HNA) au stationnement de l'église anglicane St. James , 2668, promenade Joseph Howe )

- Rondpoint Armdale, 16 h (HNA) (point de rencontre à 15 h 45 (HNA) au stationnement de l'église anglicane , 2668, promenade ) Surrey - Bureau de poste principal de Surrey , 10688, boulevard King George , 14 h (HNP)

- Bureau de poste principal de , 10688, boulevard , 14 h (HNP) Nanaimo - Établissement de traitement du courrier de Nanaimo , 1847, rue East Wellington , 14 h (HNP)

- Établissement de traitement du courrier de , 1847, rue , 14 h (HNP) Victoria - Établissement de traitement du courrier de Victoria , 4181, avenue Glanford, 14 h (HNP)

Il y aura aussi un rassemblement de solidarité le vendredi 8 novembre à l'établissement de traitement du courrier de St John's, 98, chemin Kenmount, à St. John's, Terre-Neuve, à 12h (midi) HNT.

