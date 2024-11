AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblement et point de presse à Montréal - Notre rétro, notre dû! - Paiement de l'équité salariale dans la santé et les services sociaux : le gouvernement de la CAQ doit tenir parole

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La section locale 4628 du Syndicat canadien de la fonction publique, laquelle représente le personnel administratif du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, invite les médias à un point de presse dans le cadre d'un rassemblement qui aura lieu devant l'Hôpital Notre-Dame afin de dénoncer le fait que les sommes rétroactives d'équité salariale qui sont dues aux salarié(e)s de la santé n'aient toujours pas été versées.

D'autres syndicats locaux dans le secteur de la santé ainsi que Fanny Demontigny, présidente du Conseil provincial des affaires sociales, seront également sur place afin de dénoncer le manque de rigueur et de respect de la part du gouvernement Legault.

Quoi : Rassemblement à 11 h 30 et point de presse à 11 h 45

Où : Hôpital Notre-Dame

1560, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H2L 4M1

Quand : Jeudi 14 novembre, de 11 h 30 à 13 h 30

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation plus large. En ce sens, le SCFP tiendra un autre rassemblement la même journée, soit au Centre hospitalier universitaire de Québec, à Québec.

Rappelons que dans le cadre d'une entente conclue le 21 décembre 2023, le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP) et le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) ont convenu avec le gouvernement de régler un ensemble de plaintes de maintien de l'équité salariale touchant principalement des agentes administratives et des secrétaires médicales et juridiques. Certaines de ces plaintes dataient d'aussi loin que 2010. Le gouvernement s'engageait alors à verser les sommes dues à ces milliers de travailleuses et travailleurs du réseau d'ici au 31 octobre 2024.

