AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblement devant l'hôtel de ville de Montréal : « Sauvons le transport adapté public! »

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et services connexes de la STM, section locale 1983 du SCFP, organise un rassemblement devant l'hôtel de ville de Montréal contre la privatisation du transport adapté à Montréal. La STM a pris la décision d'éliminer entièrement en 2026 ses propres services de transport adapté pour les abandonner aux transporteurs privés. Cela intervient dans un contexte où le gouvernement du Québec refuse de financer adéquatement le transport en commun. Quant à la Ville de Montréal, jusqu'à présent, elle a fermé les yeux devant cette décision qui manque de vision et d'humanité envers la population montréalaise.

QUOI : Rassemblement pour dénoncer la privatisation du transport adapté à Montréal



QUAND : Le lundi 17 février 2025 à 17 h 30



OÙ : Devant l'hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Notons que les services offerts par le transport adapté public à Montréal concernent les cas les plus lourds, qui ne peuvent être pris en charge par des fourgonnettes ou des taxis. Les chauffeurs de la STM reçoivent par ailleurs une formation beaucoup plus complète que celle des transporteurs privés, à savoir cinq semaines comparées à seulement 18 heures.

« Comme d'habitude, quand on coupe dans les services publics, ce sont les plus précaires et marginalisés d'entre nous qui en paient le prix. La STM doit reculer », de commenter Frédéric Therrien, président de la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756