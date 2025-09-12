GATINEAU, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Les journalistes sont invités à une séance d'information à huis clos organisée par Élections Canada le lundi 15 septembre, de 10 h à 12 h, heure de l'Est.

La Rapport sur la 45e élection générale fournit une description technique de l'administration et de la conduite de l'élection qui a eu lieu le 28 avril 2025. De 10 h à 10 h 45, les journalistes auront accès en primeur au rapport (sous embargo).



De 11 h à 12 h, le directeur général des élections, Stéphane Perrault, tiendra une conférence de presse lors de laquelle il fera une déclaration sur le rapport et répondra aux questions des journalistes.

Date, heure et lieu Date : Le lundi 15 septembre 2025



Heure : De 10 h à 10 h 45 : des experts pourront répondre aux questions durant le huis clos (sans attribution). Note : Les journalistes doivent respecter l'embargo jusqu'au dépôt du rapport à la Chambre des communes (prévu peu après 11 h, heure de l'Est).



De 11 h à 12 h : Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, fera une déclaration sur le rapport et répondra aux questions des journalistes.



Lieu : 144, rue Wellington, salle 200 Ottawa (Ontario)

Veuillez confirmer votre présence auprès des Relations avec les médias d'Élections Canada à [email protected] d'ici le lundi 15 septembre 2025, 9 h.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire peuvent participer à la période de questions, en personne ou sur Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent écrire à [email protected] pour demander un accès temporaire.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

