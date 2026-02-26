Avis aux médias - RAPPEL - Point de presse de Québec solidaire sur la crise de l'itinérance à Québec

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter qu'Etienne Grandmont, responsable solidaire de la Capitale-Nationale et Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière de Services sociaux, tiendront un point de presse, aujourd'hui à 12h30 au Foyer parlementaire. Ils seront accompagnés du Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes du Québec qui dévoilera un état des lieux des ressources d'aide à l'itinérance dans la Capitale-Nationale depuis les dix dernières années.

