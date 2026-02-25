Avis aux médias - AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur la crise de l'itinérance à Québec
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
25 févr, 2026, 15:02 ET
QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter qu'Etienne Grandmont, responsable solidaire de la Capitale-Nationale et Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière de Services sociaux, tiendront un point de presse, ce jeudi 26 février à 12h30 au Foyer parlementaire. Ils seront accompagnés du Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes du Québec qui dévoilera un état des lieux des ressources d'aide à l'itinérance dans la Capitale-Nationale depuis les dix dernières années.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 26 février 2026
Heure: 12h30
Lieu: Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]
