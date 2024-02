AVIS AUX MÉDIAS - Prochain gala de lutte de la fédération ICW à la maison de la culture Maisonneuve!

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le 9 février prochain, la maison de la culture Maisonneuve déroulera le ring pour le retour tant attendu du gala de lutte semi- professionnelle de la fédération ICW! Sport de combat ou théâtre à part entière? Ce sera au public - déjà conquis - de juger! Pour l'occasion, l'ICW promet un « spot show » qui n'aura rien à envier aux célèbres spectacles de lutte d'antan qui ont fait la renommée d'Hochelaga-Maisonneuve!

Soyez prêt(e)s pour cette soirée où L'Unité Freak affrontera Les mal aimés! Vlad Tempez sera quant à lui aux prises avec Xavier Black. Qui, de Jean Laurence ou Triple S, l'emportera au terme de cette soirée où même les plus sceptiques seront confondus? Freak Mobster 357 et Steve Ace s'affronteront quant à eux sur le ring, pour le plus grand plaisir des fervents de lutte semi-professionnelle. Enfin, ce sera l'occasion de voir les incroyables Crasher Kid et Big Fat Seb, qui en mettront plein la vue aux adeptes réunis à la maison de la culture pour cette soirée épique!

Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et grand amateur de lutte, sera présent pour l'occasion. Affrontera-t-il Big Fat Seb ou Steve Ace? Le promoteur de l'événement n'a rien laissé filtrer jusqu'à maintenant! Mais parions que le maire sera disponible pour une entrevue, tout comme les lutteurs. C'est un rendez-vous :

Date Le vendredi 9 février Heure 18 h 30 à 19 h 15 : Entrevues possibles avec les lutteurs et/ou promoteurs et le maire

20 h : Spectacle de lutte Lieu Maison de la culture Maisonneuve

4200, rue Ontario Est

Métro : Pie-IX

Certains laissez-passer sont disponibles pour les médias. Veuillez confirmer votre présence et intérêt pour une entrevue, au préalable, auprès de Vincent Fortin.

Renseignements: Source : Vincent Fortin, chargé de communication, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, T. 514 991-2195, [email protected]