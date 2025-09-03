Avis aux médias - Prise de photos et mêlée de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une prise de photos suivie d'une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, procédera, accompagné de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Christine Fréchette et de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal.

Cette mêlée de presse sera précédée d'une séance d'information technique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par l'architecte et directrice adjointe - volets technique, immobilier, technologique et logistique de la Direction des projets immobiliers majeurs, Julie Vaillant, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre .

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la séance d'information, à la prise de photos et à la mêlée de presse.

DATE : Le jeudi 4 septembre 2025



HEURE : Breffage technique : 13 h 30

Prise de photos et mêlée de presse : 14 h 30



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

