Avis aux médias - Prise d'images en lien avec la réfection des infrastructures et l'aménagement de voies réservées sur l'autoroute 10 entre Brossard et Carignan
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
29 juin, 2026, 09:21 ET
QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une prise d'images concernant les travaux de sécurisation de l'autoroute 10.
Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de Chambly.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 30 juin 2026
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HEURE :
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9 h
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LIEU :
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Brossard
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]
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