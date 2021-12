Avis aux médias - Présentation du budget 2022 de la Ville de Montréal et du programme décennal d'immobilisations 2022-2031

MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Mme Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française, invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur la présentation du budget 2022 et du programme décennal d'immobilisations (PTI) 2022-2031 de la Ville de Montréal. La conférence de presse sera précédée d'une séance de breffage technique destinée aux médias.

Mesures spéciales en raison de la COVID-19

Suivant les dernières recommandations de la Santé publique, la séance de breffage technique et la conférence de presse se feront cette année de façon virtuelle uniquement. Les documents seront transmis sous embargo par courriel aux représentants des médias.

IMPORTANT - RSVP

Confirmer votre participation en écrivant à l'adresse courriel [email protected] , avant le 21 décembre, à midi. Fournir une adresse courriel via laquelle nous pourrons vous faire suivre les détails pour le lien de connexion au breffage technique et à la conférence de presse, ainsi que les documents sous embargo à 7 h, le 22 décembre.

DATE : Le mercredi 22 décembre 2021

HORAIRE

7 h Mot d'accueil et présentation du DG

7 h 30 Période de lecture des médias

9 h Période de questions techniques en présence de fonctionnaires

10 h 45 Conférence de presse de l'administration et période de questions

Veuillez noter que la conférence de presse et la séance de breffage technique sont réservées exclusivement aux représentants des médias. Les documents remis et les informations seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse. Durant la séance de breffage technique, les enregistrements ne seront pas permis. Aucune citation comportant le nom des fonctionnaires présents n'est permise.

Catherine Cadotte, attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse de Montréal et du comité exécutif ; Gabrielle Fontaine-Giroux, chargée de communication, Service de l'expérience citoyenne et des communications