Avis aux médias - Première tribune publique de la mairesse de Montréal - Événement à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada choisit la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour sa première tribune publique depuis son élection.

Le 17 décembre 2025, de 9 h à 11 h, la mairesse présentera sa vision et ses priorités pour la revitalisation de l'est de Montréal, un territoire stratégique pour le développement économique de la métropole.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, de Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Après l'allocution de madame Martinez Ferrada, les ministres Joly et Fréchette se joindront à la mairesse pour discuter des actions concrètes à initier et de l'importance d'une collaboration concertée entre les trois paliers de gouvernement afin de permettre à l'est de réaliser pleinement son potentiel.

Veuillez noter qu'à la fin de l'événement, la mairesse de Montréal et les ministres Joly, Fréchette et Rouleau rencontreront les médias. Le président-directeur général de la Chambre, Jean-Denis Charest, sera également disponible pour répondre aux questions.

QUOI:

Première tribune publique de la mairesse de Montréal depuis son élection

Déjeuner-conférence de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

QUAND:

Mercredi 17 décembre 2025, de 9 h à 11 h

Arrivée des médias à partir de 9 h 15

QUI:

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Jean Denis Charest, président-directeur général, Chambre de commerce de l'Est de Montréal

OÙ:

Château Classique

6010 Bd des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Québec, H1P 1A5

SOURCE Chambre de commerce de l'est de Montréal (CCEM)

Pour les demandes de renseignements et pour confirmer votre présence à l'événement : Rami Ben Rejeb, [email protected], 514-572-9607; Pour les demandes d'entrevues : Serge Vallières, [email protected], 438-372-3575