MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le comité directeur de l'initiative D'est en Est et la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) invitent les représentants des médias à assister à la deuxième édition du Sommet de l'Est, le lundi 7 avril prochain, au Stade olympique de Montréal. Ce grand rendez-vous, qui réunira un grand nombre d'élus, de décideurs publics et de leaders de la société civile et du milieu économique, marquera une nouvelle étape dans la mobilisation pour la revitalisation du territoire. Cet événement unique rassemblera des acteurs clés qui unissent leurs forces pour faire avancer des projets concrets et pour façonner l'avenir de l'Est de Montréal. Plusieurs annonces seront dévoilées lors de l'événement.

Moments clés

8 h 30 : Conférence d'ouverture

Allocutions d'ouverture et panel de discussion réunissant la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la mairesse de Montréal-Est, Mme Anne St-Laurent et le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, M. Jean-Denis Charest.

10 h 10 : Désenclaver l'Est de Montréal et créer des milieux de vie complets et attractifs

Allocutions et discussion entre la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, M. Jean-Denis Charest.

11 h 30 : Collaborer pour relever les défis liés à l'itinérance

Allocutions et discussion entre la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, le président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, M. Claude Pinard, et d'autres invités.

À partir de 13 h 30 : Industrie de la santé / pôle d'innovation et savoir

Allocutions le maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Luc Rabouin, et discussions en compagnie de la présidente-directrice générale de la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Mme Julie Desharnais, le président-directeur général de Montréal International, M. Stéphane Paquet, et d'autres invités.

La programmation complète et la liste des conférenciers confirmés sont disponibles ici.

QUOI Sommet de l'Est 2025 QUAND Lundi 7 avril 2025, de 7 h 30 à 16 h 45 QUI Leaders de la société civile • Joëlle Brodeur, Parc olympique • Jean-Denis Charest, Chambre de commerce de l'Est de Montréal • Emmanuelle Hébert, Culture Montréal • Yazan Kano, Matrec, une division de GFL Environnement • Karel Mayrand, Fondation du Grand Montréal • Éric St-Arnaud, Renaissance Québec • Stéphane Paquet, Montréal International • Christian Yaccarini, Société de développement Angus • Et d'autres invités Élus et décideurs publics • Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable • Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal • Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, députée de Pointe-aux-Trembles • Caroline Proulx, ministre du Tourisme • Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux • Valérie Plante, mairesse de Montréal • Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal • Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design • Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord • Alia Hassan-Cournol, conseillère de la Ville, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones • Anne St-Laurent, mairesse de la Ville de Montréal-Est OÙ Stade olympique 4545, avenue Pierre-De Coubertin Montréal H1V 0B2

À propos de l'initiative D'est en Est

L'initiative D'est en Est a comme objectif de mobiliser les acteurs de la société civile à réaliser des projets et à poser des gestes concrets qui vont accélérer la revitalisation de l'Est de Montréal.

