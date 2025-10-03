Invitation aux médias - débat électoral sur l'est de Montréal organisé par la CCEM

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne électorale municipale 2025, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal tient un débat dédié spécifiquement aux enjeux du territoire le lundi 6 octobre à 8 h15 au Golf d'Anjou, 9555 boulevard du Golf.

C'est près de 250 personnes qui sont attendues à cet événement, témoignant ainsi de l'importance et de la mobilisation autour de l'Est.

Depuis des décennies, le territoire souffre d'un déficit chronique d'investissements. La prospérité de la métropole, et sa capacité à jouer son rôle de locomotive économique du Québec, passe inévitablement par un est fort, prospère et désenclavé. Depuis hier, l'idée qu'un SRB puisse éventuellement remplacer le projet structurant de l'est suscite inquiétudes et mécontentement au sein de notre communauté. Il est impératif que l'est de Montréal soit l'une des priorités phares de la prochaine administration municipale.

Les chefs de partis Soraya Martinez Ferrada (Ensemble Montréal) et Luc Rabouin (Projet Montréal) échangeront autour des enjeux majeurs qui façonneront l'avenir de l'est : vision pour le territoire, infrastructures et mobilité, économie, milieux de vie, gestion de la Ville et collaboration intergouvernementale.

Veuillez noter qu'à la suite du débat, madame Martinez Ferrada et monsieur Rabouin rencontreront les médias. Le président-directeur général de la Chambre, Jean-Denis Charest, sera aussi disponible pour répondre aux questions des médias.

On a peu parlé de l'est de Montréal depuis le début de la campagne. Il faut que ça change. Lundi est l'occasion de mettre l'Est au cœur des discussions.

Date : Lundi 6 octobre 2025 Lieu : Club de Golf Métropolitain d'Anjou

9555, Bd du Golf, Anjou

Montréal, Québec

H1J 2Y2 Heure : De 8 h 15 à 10 h 30 Informations : Rami Ben Rejeb [email protected] Cell : 514 572-9607

SOURCE Chambre de commerce de l'est de Montréal (CCEM)