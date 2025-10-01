Élections municipales 2025 : l'est de Montréal moteur de prospérité pour la Métropole

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des élections municipales de 2025, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) dévoile aujourd'hui les demandes et priorités du milieu d'affaires et des acteurs de l'Est afin d'assurer la revitalisation et le développement pérennes du territoire.

« L'est de Montréal se trouve à un tournant décisif. Nous avons collectivement pris conscience de l'importance stratégique et du grand potentiel de développement du territoire. Longtemps négligé, il émerge actuellement plusieurs projets structurants pour l'Est, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que nous puissions pleinement jouer notre rôle de moteur économique pour la métropole », a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM.

Les demandes et priorités de la CCEM gravitent autour de 5 axes stratégiques :

Accélérer la revitalisation de l'est de Montréal et en faire l'une des 5 priorités de la prochaine administration municipale; Améliorer l'attractivité économique de l'est de Montréal et la compétitivité de ses entreprises; Désenclaver le territoire et y assurer la fluidité des transports; Maximiser les retombées des infrastructures stratégiques du territoire; Assurer une métropole influente et gérée avec rigueur.

« Nous sommes conscients de mettre au jeu un grand nombre de priorités, c'est le reflet de décennies de sous-investissements dans l'Est. Malgré des finances publiques mises à mal, il est impératif d'investir massivement dans le développement du territoire », a poursuivi Jean-Denis Charest.

« Preuve de l'intérêt que suscite le territoire, notre débat électoral dédié à l'est de Montréal affiche complet. Le 6 octobre prochain, c'est près de 200 personnes qui viendront écouter le plan d'action et les engagements concrets pour l'Est de la cheffe d'Ensemble Montréal, madame Soraya Martinez Ferrada, et du chef de Projet Montréal, monsieur Luc Rabouin », a conclu monsieur Charest.

Consulter nos demandes et priorités.

Consulter les critères de sélection des partis invités au débat.

