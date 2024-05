TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - Postes Canada vous invite à célébrer sa plus récente émission de timbres en l'honneur des artistes de romans graphiques de renom du Canada, Chester Brown, Michel Rabagliati, Seth et les cousines Jillian Tamaki et Mariko Tamaki.

Par l'art du conte, ces personnes douées d'un esprit créatif ont contribué de manière importante au genre en laissant leur marque sur les lecteurs et lectrices du monde entier.

L'événement sera lancé par un panel de discussion mettant en vedette Chester Brown, Seth et Jillian Tamaki dans le cadre du Toronto Comic Arts Festival. Le Toronto Comic Arts Festival est un festival de bandes dessinées de renommée internationale qui a lieu chaque année à Toronto.

QUOI : Célébration des timbres consacrés aux artistes de romans graphiques



QUI : Chester Brown

Seth

Jillian Tamaki

Carrie Chisholm, vice-présidente, Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, Postes Canada



QUAND : Vendredi 10 mai 2024 à 18 h 45



OÙ : Toronto Reference Library - Salon Bran & Bluma Appel (2e étage), 789, rue Yonge, Toronto (Ontario) M4W 2G8

