VANCOUVER, BC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Postes Canada vous invite au dévoilement d'un nouveau timbre commémoratif qui rend hommage à l'autrice-compositrice-interprète et musicienne Sarah McLachlan le mardi 17 septembre.

Sarah McLachlan est une autrice-compositrice-interprète et musicienne lauréate de prix JUNO et Grammy dont les albums se sont vendus à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Mélange de pop et de folk, son style unique donne lieu à des succès comme « Building a Mystery » et « Angel », et lui vaut une intronisation au Panthéon de la musique canadienne. Elle est également nommée Officier de l'Ordre du Canada en 1999.

La célébration aura lieu à la Sarah McLachlan School of Music, qui offre un programme musical inclusif et sans obstacle aux enfants et aux jeunes depuis 2002.

QUOI? Dévoilement du timbre saluant Sarah McLachlan QUAND : Le mardi 17 septembre; les portes ouvriront à 15 h 30 (HP) et l'événement débutera à 16 h (HP) OÙ : Sarah McLachlan School of Music

138, 7e Avenue E, Vancouver QUI : Sarah McLachlan

Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada

Emily Oswald, directrice du développement, Sarah McLachlan School of Music





