KINGSTON, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) fourniront une mise à jour aux parties prenantes de la communauté et aux membres des médias sur le pont-jetée LaSalle ainsi que le pont modulaire temporaire. Les représentants de SPAC seront disponibles pour répondre aux question des médias suite à la présentation. Veuillez noter que cette mise à jour sera pour attribution.

Toutes les heures sont locales.

Date : Le vendredi 19 juillet 2024 Heure : 13 h 00 Emplacement : Centre communautaire de Rideau Heights, grande salle

85 MacCauley St.

Kingston (Ontario)

K7K 2V8

Informations pour les médias



Les médias sont priés d'arriver environ quinze minutes avant l'événement pour permettre l'installation de l'équipement. Du stationnement est disponible dans l'espace réservé aux visiteurs du Centre communautaire de Rideau Heights.

Personne-ressources : Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]