Avis aux médias : Point de presse du PLQ suivant le dépôt d'une pétition pour réclamer une révision de la contribution de l'immatriculation dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) CCM
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
10 juin, 2026, 08:37 ET
QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols fera un point de presse aujourd'hui à 11h30.
Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Mme Tamara Canty Currie, instigatrice de la pétition.
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DATE :
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Mercredi 10 juin 2026
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HEURE :
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11h30
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LIEU :
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Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]
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