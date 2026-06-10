Avis aux médias : Point de presse du PLQ suivant le dépôt d'une pétition pour réclamer une révision de la contribution de l'immatriculation dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) CCM

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols fera un point de presse aujourd'hui à 11h30.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Mme Tamara Canty Currie, instigatrice de la pétition.

DATE : Mercredi 10 juin 2026



HEURE : 11h30



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]