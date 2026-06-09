Avis aux médias : Point de presse du PLQ suivant le dépôt d'une pétition pour réclamer la pérennité du Collège Villa Maria à Notre-Dame-de-Grâce

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, ainsi que Mme Stéphanie Valenzuela, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Anne Delorme, mère de deux élèves du Collège Villa Maria, feront un point de presse aujourd'hui, à 12h30.

DATE : Mardi 9 juin 2026



HEURE : 12h30



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]