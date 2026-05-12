Avis aux médias : Point de presse du PLQ pour réclamer le maintien de l'enveloppe protégée consacrée à l'achat de livres dans les écoles

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole du PLQ en matière d'éducation, Madwa-Nika Cadet ainsi que la Directrice générale de l'Association des libraires du Québec (ALQ), Gabrielle Simard, le Directeur général de l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue français (ADELF), Benoit Prieur, le Président de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Pierre-Yves Villeneuve, la responsable sociopolitique de l'Association des professeurs de français du Québec (AQPF), Claudine Grenier, feront un point de presse demain, à 15h30.

DATE : Mardi 12 mai 2026 HEURE : 15h30 LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]