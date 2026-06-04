AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

04 juin, 2026, 18:29 ET

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de Culture et Communications, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le vendredi 5 juin 2026 à 8h20.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :        

Le 5 juin 2026


HEURE :    

8h20


LIEU :          

Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

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