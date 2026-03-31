AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
31 mars, 2026, 18:10 ET
QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de Condition féminine, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 1er avril 2026 à 8h40.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 1er avril 2026
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HEURE :
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8h40
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde (1.131)
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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