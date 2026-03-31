AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

31 mars, 2026, 18:10 ET

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de Condition féminine, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 1er avril 2026 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 1er avril 2026


HEURE :

8h40


LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

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