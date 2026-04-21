AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, aujourd'hui à 11h00.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 21 avril 2026



HEURE : 11h00



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]