AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Immigration, d'Intégration et de Francisation, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mercredi 6 mai 2026 à 8h00.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le 6 mai 2026



HEURE : 8h00



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]