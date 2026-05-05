AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
05 mai, 2026, 19:12 ET
QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Immigration, d'Intégration et de Francisation, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mercredi 6 mai 2026 à 8h00.
Sujets: Actualité du jour
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AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 6 mai 2026
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HEURE :
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8h00
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde (1.131)
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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