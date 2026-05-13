AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
13 mai, 2026, 19:06 ET
QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière de Famille et CPE, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois en matière de Ressources naturelles et de Forêts, Marie-Karlynn Laflamme tiendront un point de presse, le jeudi 14 mai 2026 à 8h00.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 14 mai 2026
|
HEURE :
|
8h00
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article