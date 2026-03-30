AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
30 mars, 2026, 18:15 ET
QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, tiendront un point de presse, le mardi 31 mars 2026 à 10h30.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 31 mars 2026
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HEURE :
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10h30
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde (1.131)
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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