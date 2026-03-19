AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois pour les Aînés, Marie-Karlynn Laflamme, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, de Services sociaux et de Soins à domicile, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le vendredi 20 mars 2026 à 9h20.

Sujet : Interpellation à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants sur le sujet suivant : Le laisser-aller de longue durée : symbole de l'échec caquiste envers les aînés

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 20 mars 2026 HEURE : 9h20 LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]