AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

25 mars, 2026, 18:45 ET

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Infrastructures, Marie-Karlynn Laflamme, tiendront un point de presse, le jeudi 26 mars 2026 à 8h00.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 26 mars 2026


HEURE :

8h00


LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

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