Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec sur la dégradation de la réputation du Québec à l'international par la CAQ

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de commerce et de relations internationales, Désirée McGraw, ainsi que la directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Mme Michèle Asselin, le directeur général d'Ingénieurs sans frontières Québec (ISFQ), M. Pierre-Luc Huot, et le directeur des affaires juridiques d'Avocats sans frontières Canada, M. Moussa Bienvenu-Haba, feront un point de presse aujourd'hui, à 11h30.

DATE : Jeudi 19 mars 2026 HEURE : 11 h 30 LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]