Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec demain à 8h00

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, accompagné du Leader du PLQ, Marc Tanguay, feront un point de presse demain matin à 8h00.

DATE : Jeudi 7 mai 2026



HEURE : 8 h 00



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet de la leader parlementaire de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]