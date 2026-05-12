Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec demain à 8 h 40

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole du PLQ en matière d'économie et de finances, Frédéric Beauchemin, accompagné du chef du PLQ, Charles Milliard, feront un point de presse demain matin à 8h40.

DATE : Mardi 13 mai 2026



HEURE : 8 h 40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]