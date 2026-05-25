Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec demain à 11 h 20

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole du PLQ en matière d'économie et de finances, Frédéric Beauchemin, accompagné de la porte-parole du PLQ en matière de travail Madwa-Nika Cadet, feront un point de presse demain matin, à 11h20.

DATE : Mardi 26 mai 2026



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]