AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec demain 9 h 20

QUÉBEC, le 15 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la whip en chef de l'opposition officielle, Jennifer Maccarone, fera un point de presse le jeudi 16 avril 2026 à 9h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

SUJET : Réaction à l'assermentation de la nouvelle première ministre et sujets d'actualité



DATE : 16 avril 2026



HEURE : 9 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]