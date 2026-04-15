AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec demain 9 h 20
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
15 avr, 2026, 18:13 ET
QUÉBEC, le 15 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la whip en chef de l'opposition officielle, Jennifer Maccarone, fera un point de presse le jeudi 16 avril 2026 à 9h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
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SUJET :
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Réaction à l'assermentation de la nouvelle première ministre et sujets d'actualité
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DATE :
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16 avril 2026
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HEURE :
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9 h 20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde
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Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]
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