AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec - Bilan de fin de session
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
11 juin, 2026, 14:16 ET
QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, le leader de l'opposition officielle, Marc Tanguay, ainsi que le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, feront leur bilan de fin de session demain matin à 7h45 accompagnés des élus du caucus.
|
DATE :
|
Vendredi 12 juin 2026
|
HEURE :
|
7h45
|
LIEU :
|
Au bas des escaliers
|
Hall du Parlement
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Karl Filion, Attachée de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280, [email protected]
Partager cet article